В халате на голое тело: Виктория Боня похвасталась загорелой фигурой

Виктория Боня позировала в халате на голое тело / https://www.instagram.com/victoriabonya/?utm_source=ig_embed

Телеведущая и экс-участница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня покорила фанатов пикантным фото.

38-летняя красотка на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором позирует на пляже в белом халате на обнаженное тело.

Подписчики восхитились снимком, и расхвалили фигуру Бони.

"Чувственно с нотками загадочности", "Огонь фото! Она что, должна в шубе на отдыхе фоткаться? Ничего пошлого не вижу, вот в ней нет вульгарности, а женственности и сексуальности через край!", "Довольно откровенно", - писали юзеры.

Кроме того, Боня поделилась снимками в купальнике, который подчеркивает формы ведущей.

Ранее Виктория Боня рассказала, чем ее покорил новый возлюбленный-миллиардер.