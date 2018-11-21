"Красивая поза": экс-участница "Танцев со звездами" завела фанатов фото на четвереньках

Анастасия Кумейко поделилась пикантными фото и видео / https://www.instagram.com/anastasia_domination/?utm_source=ig_embed

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко порадовала фанатов пикантными фото и видео.

На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, на котором она демонстрирует фигуру в нижнем белье, сбрасывая с себя халат. Фанаты потребовали снимать больше таких роликов, и не стесняться обнажаться.

Также знаменитость завела фанатов фото в черном боди, колготах в сетку и ушками Микки Мауса.

"Красивая поза", "Дырочки вещь полезная", "Фантастика!", "Из серии "ух я бы да", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко поделилась пикантным фото.