В США длинноногая модель разделась и "посветила" прелестями для глянца: опубликованы фото

Известная американская модель Чейз Картер снялась в откровенной фотосессии для популярного международного глянцевого мужского журнала Maxim.

Автором снимков выступил Джилиас Бенсимон. В очередном номере Maxim Картер без стеснения позировала обнаженной. Обложку с девушкой украшает надпись: "Богиня с Багам".

К слову сказать, сразу после фотосессии для Maxim Чейз снялась для фотографа Кэмерона Хаммонда в рекламе купальников Vitamin A Swim collection (2018).

Ранее Картер снималась в рекламе различных брендов − NYLON, Maybelline in New York City, а также позировала для каталога Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модели похвастались шикарной грудью в рекламе купальников.