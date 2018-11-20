В США длинноногая модель разделась и "посветила" прелестями для глянца: опубликованы фото

Девушка явно тщательно ухаживает за своим телом и потому с видимой гордостью показывает его фанатам.
Известная американская модель Чейз Картер снялась в откровенной фотосессии для популярного международного глянцевого мужского журнала Maxim.
Автором снимков выступил Джилиас Бенсимон. В очередном номере Maxim Картер без стеснения позировала обнаженной. Обложку с девушкой украшает надпись: "Богиня с Багам".
К слову сказать, сразу после фотосессии для Maxim Чейз снялась для фотографа Кэмерона Хаммонда в рекламе купальников Vitamin A Swim collection (2018).
Ранее Картер снималась в рекламе различных брендов − NYLON, Maybelline in New York City, а также позировала для каталога Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Напомним, ранее сообщалось о том, что модели похвастались шикарной грудью в рекламе купальников.