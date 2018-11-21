Малолетняя любовница шантажировала Гуфа интимными фото

Алексей Долматов ("Гуф") / Instagram

Юная экс-любовница российского рэп-исполнителя Алексея Долматова (сценический псевдоним − Гуф), шантажировала его интимными фотографиями.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "СтарХит". Согласно обнародованным данным, жительница Екатеринбурга по имени Яна (2000 года рождения) вступила в половую связь в Гуфом еще в 2016-м.

Однако потом рэпер стал активно угрожать ей. "Обидел он меня тем, что начал звонить с угрозами. Поэтому я хочу рассказать о наших отношениях, так как беспокоюсь о своей безопасности", — сказала девушка.

Называющая себя любовницей Гуфа Яна

Яна якобы также хотела рассказать об их отношениях возлюбленной Гуфа, певице Кети Топурии (группа "А-Студио"), и предоставить в качестве доказательства ей интимные фото.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гуфа избили в московском ночном клубе. Позднее стало известно, что избиение случилось из-за слишком короткого его выступления.