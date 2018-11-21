Показала все. Астафьева засветила упругие прелести у стенки: опубликовано фото 18+

Известная украинская поп-певица и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева уже, видимо, в тысячный раз позировала в обнаженном виде.

Даша Астафьева/ Instagram Никиты Люлько

В соцсети Instagram фотограф Никита Люлько поделился снимком, на котором певица позировала полностью обнаженной на фоне стены темно-зеленого цвета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Даша Астафьева в экстравагантном костюме показывала свою "рыбку", а также похвасталась перед фанатами упругой попой.