Украинский дизайнер придумала сексуальный наряд для Дженнифер Лопес: "горячие" фото

Дженнифер Лопес / Instagram Натальи Зинько

Известная поп-певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес носит весьма откровенную одежду, сделанную дизайнером из Одессы Натальей Зинько.

Соответствующий рассказ с фотодоказательствами дизайнер опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Для Лопес Зинько пошила откровенные серые штаны с имитацией стрингов. Именно такой наряд певица выбрала для съемок нового клипа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лопес похвасталась подтянутой попой, а также порадовала фанатов "горячими образами" в видео.