Украинский дизайнер придумала сексуальный наряд для Дженнифер Лопес: "горячие" фото

Дженнифер Лопес отлично понимает, что ее легендарная попа и прочие прелести по-прежнему привлекает миллионы людей и поэтому постоянно их "светит".
Известная поп-певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес носит весьма откровенную одежду, сделанную дизайнером из Одессы Натальей Зинько.
Соответствующий рассказ с фотодоказательствами дизайнер опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Для Лопес Зинько пошила откровенные серые штаны с имитацией стрингов. Именно такой наряд певица выбрала для съемок нового клипа.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Лопес похвасталась подтянутой попой, а также порадовала фанатов "горячими образами" в видео.