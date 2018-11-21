"Плохой любовник": Звезда "Дома-2" выложила обнаженное фото Кита Харрингтона из "Игры престолов"

Ольга Власова, Кит Харрингтон / 24СМИ

Британский актер и звезда популярнейшего сериала "Игра престолов" (по серии фэнтези-романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песни льда и пламени") Кит Харрингтон (исполнитель роли Джона Сноу), имел секс с бывшей участницей российского реалити-шоу "Дом-2" Ольгой Власовой.

Об этом сообщает портал Dom2Life со ссылкой на слова самой девушки. Власова якобы познакомилась с актером в Люксембурге. Знакомство быстро переросло в интимную связь.

В качестве доказательств Власова обнародовала откровенные фото, на которых обнаженный человек, очень похожий на Харрингтона, спит на постели с планшетом в руках. Девушка также посетовала, что актер оказался не очень хорошим любовником.

"Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста. В моем воображении Кит был эдаким героем-любовником, а на деле все оказалось иначе", − призналась Власова.

Позднее в Telegram-канале YOBAJUR появились скрины переписки девушки. В ней она утверждает, что связь с Харрингтоном у нее была за месяц до его свадьбы на актрисе Роуз Лесли. Кроме того, Власова утверждает, что актер употреблял наркотики и поэтому якобы был не очень умелым любовником.

Переписка Власовой / YOBAJUR

Переписка Власовой / YOBAJUR

Напомним, ранее сообщалось о том, что суммарный бюджет последнего сезона "Игра Престолов" составит 90 млн долларов США.