"Слишком откровенно": Ани Лорак позировала в необычном плаще, опубликовано фото

21 ноября 2018, 18:50

Певица покрасовалась на съемках своего нового клипа.

Ани Лорак позировала в плаще необычного кроя
Ани Лорак сфотографировалась в необычном плаще / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) опубликовала фотографию, на которой запечатлена в латексном плаще необычного кроя.

Фото было сделано во время съемок клипа на песню "Сон", говорится на странице артистки в Instagram.

Исполнительница позировала в плаще, в туфлях на шпильке с собранными волосами. Певица выставила из-под плаща обнаженную ногу.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Слишком откровенный наряд", — считает madina_rakhmanova2108. "Ужас… когда уже этот разрез прекратится...", — написала iriska_suv. "Плащ — мастика", — поделилась мнением gromka84.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак вернулась в Киев. Напомним, в конце июля в одном из караоке-баров столицы мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.   

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