"Письку видно": Светлана Лобода удивила слишком обтягивающим нарядом

22 ноября 2018, 09:54

Фанаты обратили внимание на торчащие соски певицы и ее интимное место.

Светлана Лобода
Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода озадачила фанатов пикантным фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя певица поделилась снимком, на котором позирует в телесном боди и в снаряжении для страховки.

"Суперженщина" приступила к секретному заданию, для чего?", - заинтриговала фанатов артистка.

Одни подписчики предположили, что Лобода так нарядилась, потому что снимает клип, другие же обратили внимание на то, как плотно боди облегает фигуру знаменитости.

"Может, для солиста группы Rammstein?", "Ужас тихий, наряд страшный вся м*нда наружу", "Письку видно", "Соски огонь", "Конечно же клип", "Конечно же съемок клипа", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода очаровала снимком в сдержанном образе.

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Светлана Лобода
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