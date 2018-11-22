"Страшная пи*дец": Анна Седокова ужаснула внешностью без макияжа

Фанаты не ожидали увидеть такое уставшее лицо артистки.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова шокировала фанатов внешним видом.
На своей странице в Insragram артистка поделилась селфи, на котором она позирует в отеле в Беверли-Хиллз без макияжа. Певица одета в черный топ, шорты с высокой посадкой и кардиган.
"В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой, и в джакузи это не особенно пригодится", - обьяснила снимок без косметики певица.
Подписчики обратили внимание на то, что на фото Седокова выглядит очень уставшей, и разочаровались ее внешностью без косметики.
"Что у тебя с лицом?", "Что-то подуставшее фото", "Старушка", "Ужасное фото", "Пипец, вот оно истинное лицо. Страшнаяяяя", "Какая ты страшная, пи*дец", "Что за ужас!", - писали юзеры.
В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это не особенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свой привычный ритм жизни.) Сегодня хотим позагорать ещё немного, но солнышко как-то не особо светит и поехать в Cat Cafe. Кафешка, где много кошек сидит с тобой вместе и если ты хочешь, можешь забрать потом себе одну, но, думаю, в силу законодательства и отношения к животным, тут это не так просто сделать ) А ещё, я умираю, как хочу свою любимую японскую еду. Она самая вкусная в ЛА. Может взять кота и пойти в суши бар? ?
Ранее Анна Седокова засветила голые ягодицы.