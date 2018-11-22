"Страшная пи*дец": Анна Седокова ужаснула внешностью без макияжа

Седокова удивила видом без макияжа / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова шокировала фанатов внешним видом.

На своей странице в Insragram артистка поделилась селфи, на котором она позирует в отеле в Беверли-Хиллз без макияжа. Певица одета в черный топ, шорты с высокой посадкой и кардиган.

"В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой, и в джакузи это не особенно пригодится", - обьяснила снимок без косметики певица.

Подписчики обратили внимание на то, что на фото Седокова выглядит очень уставшей, и разочаровались ее внешностью без косметики.

"Что у тебя с лицом?", "Что-то подуставшее фото", "Старушка", "Ужасное фото", "Пипец, вот оно истинное лицо. Страшнаяяяя", "Какая ты страшная, пи*дец", "Что за ужас!", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова засветила голые ягодицы.