"Сексуальная русалка": Оля Полякова покрасовалась в латексном платье

Полякова покрасовалась в латексном платье / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова появилась в необычном платье на вечеринке в честь 14-летия журнала Viva!.

На своей странице в Insragram знаменитость поделилась фото, на которых она позирует в длинном зеленом латексном платье с небольшим шлейфом, которое подчеркивало идеальную фигуру артистки.

Подписчики отметили, что певица очень похожа на сказочную красавицу – русалку.

"Русалочка", "Как Барби", "Точно королева ночи", "Фигурка отпад. Вот только стиль Тины Кароль", "Очень-очень сексуальная русалка", - писали подписчики.

Ранее Оля Полякова снялась в фотосессии в стиле БДСМ.