"Сексуальная русалка": Оля Полякова покрасовалась в латексном платье

Знаменитость продемонстрировала фигуру в облегающем наряде.
Эпатажная украинская певица Оля Полякова появилась в необычном платье на вечеринке в честь 14-летия журнала Viva!.
На своей странице в Insragram знаменитость поделилась фото, на которых она позирует в длинном зеленом латексном платье с небольшим шлейфом, которое подчеркивало идеальную фигуру артистки.
Подписчики отметили, что певица очень похожа на сказочную красавицу – русалку.
"Русалочка", "Как Барби", "Точно королева ночи", "Фигурка отпад. Вот только стиль Тины Кароль", "Очень-очень сексуальная русалка", - писали подписчики.
Ранее Оля Полякова снялась в фотосессии в стиле БДСМ.