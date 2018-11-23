"Наконец-то сиси": Анна Семенович похвасталась глубоким декольте

Знаменитость позировала в ванной в халате.
Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович поразила поклонников новым фото.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном халате и полотенце, демонстрируя пышную грудь и ноги.
Подписчики оставили десятки хвалебных комментариев Семенович, оценив фото в 98 тысяч лайков.
"Ой, как же прекрасна и сногсшибательна!", "Наконец-то сиси", "Радуешь глаз такими фотками, почаще бы", "Очень красивые ноги", - писали юзеры.
Я люблю своё утро☀️ Я не спешу просыпаться, варю себе кофе, наливаю ванну с солью , делаю маску на лицо и наслаждаюсь своим Миром ? Мои любимые Богини, мы так много суетимся в Жизни, что забываем жить !!! Мы в суете и домашних заботах , просто не обращаем внимание на себя любимых, а ведь каждая женщина прекрасна и особенна ?? . Себя надо любить и уделять себе внимание, хоть 30-40 минут в день! Поверьте за эти минуты ничего не случится , домашние справятся без вас и Мир не перевернётся ?? Зато вы проявите заботу к себе, а это и есть любовь, и уважение к своей Жизни ?? Помните , что только счастливая женщина наполняет своего мужчину энергией и он начинает развиваться и расти во всех направлениях . Детям нужна счастливая и радостная мать, а не уставшая ворчунья ?♀️ Так полюбите себя мои Богини , уважайте себя и уделяйте себе время и поверьте ваш мужчина ещё больше будет вас любить и ценить ?? Всем отличного дня ? #мысливслух #анясеменович #любовькжизни #позитивщики❤️❤️❤️
Ранее Анна Семенович показала постельное фото.