"Наконец-то сиси": Анна Семенович похвасталась глубоким декольте

Семенович похвасталась декольте / Instagram

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович поразила поклонников новым фото.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном халате и полотенце, демонстрируя пышную грудь и ноги.

Подписчики оставили десятки хвалебных комментариев Семенович, оценив фото в 98 тысяч лайков.

"Ой, как же прекрасна и сногсшибательна!", "Наконец-то сиси", "Радуешь глаз такими фотками, почаще бы", "Очень красивые ноги", - писали юзеры.

Ранее Анна Семенович показала постельное фото.