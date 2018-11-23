Девушка дня Instagram: юная красотка Тринити Трис

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Тринити Трис – модель из Гавайев, США. Рыжеволосая красотка демонстрирует на своей потрясающе стройной фигуре купальники, и часто устраивает фотосессии на пляже.
Трис снималась для местных журналов, и неудивительно – девушка обладает модельными параметрами: рост 177 сантиметров, обьемы 84-62-87.