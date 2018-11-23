Топлес и в чулках: Рианна поразила сеть постройневшей фигурой

Рианна показала фигуру топлес / Instagram

Барбадосская певица Рианна взволновала фанатов пикантными фото – знаменитость решила необычно сообщить о скидках на ее коллекцию нижнего белья Savage x Fenty.

Знаменитость опубликовала в Instagram снимки, на которых она запечатлена лежа на кровати топлес в красных трусах, чулках и черных перчатках. Свой образ певица дополнила туфлями на шпильке, массивными украшениями и красной помадой.

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