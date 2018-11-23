"Питбуль и Джей Ло украинского разлива": Настя Каменских показала фото с Потапом

Настя Каменских показала фото с тренировки / https://www.instagram.com/gg_project/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских поделилась необычным фото с тренировки.

На своей странице в Instagram артистка выложила фото, на котором она на тренажере позирует вниз головой, рядом с ней улыбаются ее тренер Андрей Хомицкий и Потап.

"Люблю свое спортивное утро", - подписала снимок певица.

Подписчики отметили, что даже вверх ногами Каменских выглядит обворожительно.

"Настя секси даже вверх ногами", "Такие себе Питбуль и Джей Ло украинского разлива", "Красотка!", "Спортсмены, молодцы", - писали юзеры.

Ранее зажигательная латинская песня Каменских попала в мировой чарт Billboard.