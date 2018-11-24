"Настоящая баба йога": Глюкоза удивила фанатов стойкой на голове

Глюкоза поразила фанатов стройной фигурой / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поразила поклонников стойкой на голове.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена во время занятия йогой в телесном комбинезоне с принтом, демонстрируя свои умения.

"Очень люблю красивую одежду для тренировок. Именно она мотивирует меня на них идти", - подписала фото певица.

Подписчики восхитились фигурой Глюкозы, и ее умением стоять на голове, шутливо назвав ее "бабой йогой".

"Какая стойка, дорогие подписчики! Какая спортивная форма!", "Тебе в любой одежде обалденно!", "Грациозно!", "Супердевочка! Или настоящая баба йога", "Отэто ноги! Красотааа! Так держать!", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза позировала в бра и рубашке.