"Очень горячо": экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть пикантным фото в прозрачном халате

Анастасия Кумейко поделилась пикантным фото / https://www.instagram.com/anastasia_domination/?utm_source=ig_embed

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко порадовала поклоников новым пикантным фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она позирует сидя на стуле в полупрозрачном черном халате, демонстрируя стройные ноги.

Подписчики меньше чем за час оценили фото в более тысячу лайков, и оставили десятки восхищенных комментариев.

"Настя, ты очаровательна", "Шикарная и самая сексуальная девушка", "Очень горячо", "Потрясающая красотка!", - расхваливали поклонники.

Ранее Анастасия Кумейко похвасталась декольте и стройными ногами.