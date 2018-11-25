"Очень горячо": экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть пикантным фото в прозрачном халате

Знаменитость откровенно позировала на стуле.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко порадовала поклоников новым пикантным фото.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она позирует сидя на стуле в полупрозрачном черном халате, демонстрируя стройные ноги.
Подписчики меньше чем за час оценили фото в более тысячу лайков, и оставили десятки восхищенных комментариев.
"Настя, ты очаровательна", "Шикарная и самая сексуальная девушка", "Очень горячо", "Потрясающая красотка!", - расхваливали поклонники.
Ранее Анастасия Кумейко похвасталась декольте и стройными ногами.