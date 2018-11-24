"Стареющее тело нужно прятать под одеждой": Лорак нарвалась на критику из-за пикантного наряда

Ани Лорак возмутила фигурой в откровенном платье / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак попала под шквал критики из-за неудачного наряда.

На своей странице в Instagram артистка поделилась пару фото, на которых она позирует в в блестящем платье с экстремальным разрезом.

Подписчики отметили, что фасон платья певице не идет, и ей стоит выбирать более скромные наряды.

"Плечи-погоны" далеко не всем идут, по-моему, они нужны чтобы разрушить любое платье", "Зачем оголять ноги по самое некуда? Кожа сильно возраст выдает: ноги, руки, шея. Наоборот, стареющее тело нужно прятать под одеждой", "Кобыла бердистая", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак заинтриговала тизером клипа на новую песню "Сон".