Звезда реалити-шоу бесстыдно вывалила грудь в ванной: опубликованы "горячие" фото

24 ноября 2018, 15:09

В вопросе - "Купаться или не купаться" грудастая Хлоя Кхан точно выбрала первый вариант.

  • Хлоя Кхан Instagram Khan
  • Хлоя Кхан Instagram Khan
  • Хлоя Кхан Instagram Khan
  • Хлоя Кхан Instagram Khan
  • Хлоя Кхан Instagram Khan

В США модель и светская львица Хлоя Кхан, прославившаяся участием в реалити-шоу Celebrity Big Brother, устроила фотосессию нагишом в собственной ванной.

Кадром из нее девушка поделилась через социальную сеть Instagram.Чтобы обойти цензуру, Кхан прикрыла свою пышную грудь руками.

К слову, девушка одна из немногих селебритиз, которая открыто призналась, что потратила на совершенствование собственной фигуры и прелестей чуть более двух сотен тысяч долларов США. Причем после неудачной операции по исправлению носа Кхан не долго не могла правильно дышать и чувствовать ароматы."Это катастрофа, я должна была 20 часов в сутки ходить  с заклеенным носом", - заявила Хлоя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что звезда реалити-шоу "засветила" подтянутую попу из-за сломанной застежки.

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США Instagram голая откровенная фотоссесия Хлоя Кхан
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