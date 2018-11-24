Модели Victoria's Secret понежились в океанах в откровенных купальниках: сексуальные фото

Модели, работающие на популярны бренд женского люксового нижнего белья Victoria's Secret Марта Хант и Эльза Хоск попали под объективы папарацци на отдыхе в Мексике.

Хоск отметила свое тридцатилетие в компании Хант и других девушек, купаясь в теплом океане.

Все "ангелы" были облачены в очень откровенные купальники, без стеснения показывая папарации и другим отдыхающим свои подтянутые фигуры.

Напомним, на недавнем традиционном шоу Victoria's Secret Хоск представила публике бюстгальтер стоимостью в 1 млн долларов США - бриллиантовый бра Atelier Swarovski Dream Angels Fantasy.