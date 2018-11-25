Лорак, Лобода, Повалий, Брежнева: украинские звезды получили престижные награды в Кремле

Артисты похвастались статуэтками премии "Золотой Граммофон".
24 ноября в Кремлевском дворце в Москве прошла 23 церемония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".
Украинские знаменитости на своих страницах в соцсетях показали фото и видео с мероприятия, и похвастались полученными наградами.
Так, Ани Лорак получила статуэтку за песню "Новый бывший". Артистка появилась на премии в черном облегающем комбинезоне в пайетках. Для певицы это десятая статуэтка.
Веру Брежневу наградили за трек "Ты мой человек". Певица на красной дорожке появилась в комбинзоне с открытыми плечами, и с блестящими пайетками на топе.
? Вере Брежневой очень идёт статуэтка Премии "Золотой Граммофон"! В этом году певица покорила сердца слушателей "Русского Радио" песней "Ты мой человек"! Отмечай в комментариях свою вторую половинку и признавайся ей в любви! #русскоерадио #золотойграммофон #золотойграммофон2018 #верабрежнева #тымойчеловек
Таисия Повалий явилась за наградой в белоснежном платье с глубоким декольте. Певица получила статуэтку за песню "Ты в глаза мне посмотри".
Сегодня я получила еще один Золотой граммофон! Спасибо "Русскому радио"! Спасибо моим поклонникам! ? И особая благодарность моим авторам - поэту Михаилу Гуцериеву и композитору Виктории Коханой - за потрясающую песню "Ты в глаза мне посмотри"❤ #таисияповалий #повалий #золотойграммофон #русскоерадио #тывглазамнепосмотри #михаилгуцериев #викториякохана
Награду за песню "Суперзвезда" получила Светлана Лобода. В Кремль певица явилась в черном платье, золотистых босоножках и необычных серьгах-скелетах рыбы.
Не ушел без статуэтки и Макс Барских – артист получил свой второй "Золотой Граммофон" за песню "Моя Любовь".
Ранее украиноязычная песня возглавила топ российского чарта.