Лорак, Лобода, Повалий, Брежнева: украинские звезды получили престижные награды в Кремле

Светлана Лобода засветилась на российской премии / https://www.instagram.com/russkoe_radio/?utm_source=ig_embed

24 ноября в Кремлевском дворце в Москве прошла 23 церемония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".

Украинские знаменитости на своих страницах в соцсетях показали фото и видео с мероприятия, и похвастались полученными наградами.

Так, Ани Лорак получила статуэтку за песню "Новый бывший". Артистка появилась на премии в черном облегающем комбинезоне в пайетках. Для певицы это десятая статуэтка.

Веру Брежневу наградили за трек "Ты мой человек". Певица на красной дорожке появилась в комбинзоне с открытыми плечами, и с блестящими пайетками на топе.

Таисия Повалий явилась за наградой в белоснежном платье с глубоким декольте. Певица получила статуэтку за песню "Ты в глаза мне посмотри".

Награду за песню "Суперзвезда" получила Светлана Лобода. В Кремль певица явилась в черном платье, золотистых босоножках и необычных серьгах-скелетах рыбы.

Не ушел без статуэтки и Макс Барских – артист получил свой второй "Золотой Граммофон" за песню "Моя Любовь".

Ранее украиноязычная песня возглавила топ российского чарта.