Жена звезды "Аватара" бесстыдно "светанула" грудью на фотосессии

Девушка легко, непринужденно, и лукаво "светила" своими прелестями.
Известная австралийская модель Лара Бингл приняла участие в откровенной пляжной фотосессии.
Соответствующее сообщение опубликовали западные таблоиды. Бингл, которая также известная как супруга Сэма Уортингтона (прославившегося ролями в фильмах "Аватар", "Терминатор: Да придет спаситель"), позировала перед объективами в разных образах.
Среди них был и очень откровенный – девушка облачилась в кофту-сетку с глубоким вырезом, под которой не было лифчика.
К слову, Бингл уже несколько лет замужем за Уортингтоном и воспитывает с ним двух сыновей − Рокета Зота и Рейсера.
Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-модель Victoria's Secret "светанула" бюстом в Австралии.