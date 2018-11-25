Жена звезды "Аватара" бесстыдно "светанула" грудью на фотосессии

Известная австралийская модель Лара Бингл приняла участие в откровенной пляжной фотосессии.

Соответствующее сообщение опубликовали западные таблоиды. Бингл, которая также известная как супруга Сэма Уортингтона (прославившегося ролями в фильмах "Аватар", "Терминатор: Да придет спаситель"), позировала перед объективами в разных образах.

Среди них был и очень откровенный – девушка облачилась в кофту-сетку с глубоким вырезом, под которой не было лифчика.

К слову, Бингл уже несколько лет замужем за Уортингтоном и воспитывает с ним двух сыновей − Рокета Зота и Рейсера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-модель Victoria's Secret "светанула" бюстом в Австралии.