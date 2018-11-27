"Нежная и сексуальная": Даша Астафьева покорила фото топлес

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева покорила поклонников нежной фотосессией.

Смелыми снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На фото певица запечатлена топлес, прикрывая пышную грудь руками, и в длинном платье с глубоким декольте.

Подписчики не скрывали восторга, засыпая Астафьеву комплиментами.

"Такая нежная и сексуальная", "Красивая и чувственная", "Невероятно очаровательная", "Волшебная красота!", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева поразила образом для фотосессии.