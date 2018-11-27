"Нежная и сексуальная": Даша Астафьева покорила фото топлес

Знаменитость снялась в чувственной фотосессии.
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева покорила поклонников нежной фотосессией.
Смелыми снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На фото певица запечатлена топлес, прикрывая пышную грудь руками, и в длинном платье с глубоким декольте.
Подписчики не скрывали восторга, засыпая Астафьеву комплиментами.
"Такая нежная и сексуальная", "Красивая и чувственная", "Невероятно очаровательная", "Волшебная красота!", - писали юзеры.
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