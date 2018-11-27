"Пошалили": украинская певица рассказала о сексе с девушкой

MamaRika рассказала об опыте однополой любви / Главред

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) рассказала об интимном опыте с девушкой.

"У меня когда-то была однополая любовь. Классно! Пошалили и хватит", - призналась артистка в программе "Караоке на колесах" ведущему Славе Демину.

Также MamaRika поделилась, что во время однополых отношений покупала интимные игрушки в секс-шопе.

"Ну как без помощи современных приспособлений? Как-то надо справляться в такой сложной ситуации", - рассказала певица.

Ранее MamaRika аппетитно потрясла попой и похвасталась фигурой в купальнике.