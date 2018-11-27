Не хуже сестер: Кортни Кардашьян засветила обнаженные перелести в новой фотосессии

Кортни Кардашьян похвасталась аппетитной фигурой / Instagram

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашян не такая публичная, как ее родственники, поэтому фотосессия с ее участием, как правило, становится особенным событием.

На этот раз звезда снялась для декабрьско-январского выпуска мексиканского глянца GQ.

39-летняя знаменитость примерила соблазнительно нижнее белье, боди и джинсы от Calvin Klein, и, конечно же, полностью обнажилась, продемонстрировав аппетитные формы.

Ранее сестры Кардашьян-Дженнер восхитили откровенными нарядами в стиле моделей шоу Victoria's Secret.