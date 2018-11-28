Нормальный подработок. Звезде "Друзей" предложили сняться в порнопародии на сериал

Дэвид Швиммер с супругой / Instagram

Американский актер Дэвид Швиммер получил предложение вновь сыграть прославившую когда-то его роль − Росса Геллера − в порнопародии на легендарный сериал "Друзья".

Инициаторы проекта, руководство популярнейшего порносайте YouPorn, за съемки предложили актеру гонорар в 1 млн долларов.

"Чтобы воплотить всеобщие мечты, мы хотим вернуть эти таланты на экран и предложить вам контракт на 1 миллион долларов", — заявили они.

Ни сам Швиммер, ни его представители на данный момент предложение от YouPorn никак не прокомментировали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный порносайт запустил специальный секс-гороскоп.