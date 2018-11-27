"Втроем всегда лучше": Седокова показала развратное фото с двумя девушками

Анна Седокова представила новых танцовщиц своей команды / https://www.instagram.com/annasedokova/?utm_source=ig_embed

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала неоднозначную реакцию фанатов на откровенное фото с двумя девушками.

На своей странице в Insragram артистка поделилась снимком, на котором позировала на стуле в латексном комбинезоне, склонив голову к ягодицам одной девушки, а вторая соблазнительно наклонилась к артистке. Таким пикантным образом Седокова сообщила о новых танцовщицах в своей команде.

"Хочу сказать, что со вчерашнего дня моя концертная программа стала еще горячее. Меня часто спрашивают - "какой типаж девушек мне нравится?". Вот такой. Невероятно талантливый. Я их искала и я нашла. Представляю вам моих самых талантливых девочек, ставших часть моей #sedokovateam Уже с декабря, мы будем вместе на сцене делать жарко и #таквлажномеждунами. Так что, жду вас на моих концертах. Одна Аня хорошо, а втроем всегда лучше", - написала артистка.

Подписчики люто возмутились такому провокационному фото, не забыв упомянуть, что Седокова – мать троих детей, и ей стоит вести себя скромнее.

"Дал Бог сиськи, а ума не дал", "Аня, будь скромнее", "Никакой культуры, приличия, выставляют жопы напоказ", "Шл*хи, больше нечего добавить!", "Я не ханжа, но реально - куда не посмотришь, везде жопы, сиськи, письки... Им больше похвастаться нечем", - возмущались подписчики.

Другие же решили встать на защиту артистки, и расхваливали снимок.

"Какие кошечки", "Обалденная фотка! Одно уточнение-чтобы и сама Аня так же позировала", "Красотки. А тобой, Аня, я восхищаюсь", "Огонь! Идеалы женской фигуры!", - писали юзеры.

Ранее Анну Седокову обвинили в увлечении пластикой.