"Втроем всегда лучше": Седокова показала развратное фото с двумя девушками

Знаменитость пристроилась позировала в латексном комбинезоне.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала неоднозначную реакцию фанатов на откровенное фото с двумя девушками.
На своей странице в Insragram артистка поделилась снимком, на котором позировала на стуле в латексном комбинезоне, склонив голову к ягодицам одной девушки, а вторая соблазнительно наклонилась к артистке. Таким пикантным образом Седокова сообщила о новых танцовщицах в своей команде.
"Хочу сказать, что со вчерашнего дня моя концертная программа стала еще горячее. Меня часто спрашивают - "какой типаж девушек мне нравится?". Вот такой. Невероятно талантливый. Я их искала и я нашла. Представляю вам моих самых талантливых девочек, ставших часть моей #sedokovateam Уже с декабря, мы будем вместе на сцене делать жарко и #таквлажномеждунами. Так что, жду вас на моих концертах. Одна Аня хорошо, а втроем всегда лучше", - написала артистка.
Ночь же уже почти, значит можно.) Хочу сказать, что со вчерашнего дня моя концертная программа стала ещё ? Меня часто спрашивают - "какой типаж девушек мне нравится?". Вот такой. Невероятно талантливый. Я их искала и я нашла. Представляю вам моих самых талантливых девочек, ставших часть моей #sedokovateam Уже с декабря, мы будем вместе на сцене делать жарко и #таквлажномеждунами Так что, жду вас на моих концертах. Одна Аня хорошо, а втроём всегда лучше ? Спокойной ночи! И до встречи в ваших мечтах ❤️ P.S. И да, моя музыка никогда не была для детей. Она скорее для мамочек. Для моих самых жарких мамочек во вселенной ? P.s. Показать ещё пару жарких фото в сториз ? Завтра в 10утра у нас репетиция . Сделать Прямой Эфир ??
Подписчики люто возмутились такому провокационному фото, не забыв упомянуть, что Седокова – мать троих детей, и ей стоит вести себя скромнее.
"Дал Бог сиськи, а ума не дал", "Аня, будь скромнее", "Никакой культуры, приличия, выставляют жопы напоказ", "Шл*хи, больше нечего добавить!", "Я не ханжа, но реально - куда не посмотришь, везде жопы, сиськи, письки... Им больше похвастаться нечем", - возмущались подписчики.
Другие же решили встать на защиту артистки, и расхваливали снимок.
"Какие кошечки", "Обалденная фотка! Одно уточнение-чтобы и сама Аня так же позировала", "Красотки. А тобой, Аня, я восхищаюсь", "Огонь! Идеалы женской фигуры!", - писали юзеры.
Ранее Анну Седокову обвинили в увлечении пластикой.