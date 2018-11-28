В прозрачном наряде на голое тело: экс-участница "Танцев со звездами" завела сеть пикантным фото

Знаменитость похвасталась идеальными изгибами.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко похвасталась фигурой в прозрачном наряде.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она позирует в прозрачной сетке на голое тело и в нюдовых туфлях.
Подписчики не скрывали восхищения снимком, и расхвалили фигуру знаменитости.
"Нет слов, одни эмоции!", "Ох и ноги!", "Как всегда, шикарная поразительная красотка", "Огонь!", - расхваливали подписчики.
Ранее Анастасия Кумейко покорила сеть пикантным фото в прозрачном халате.