В прозрачном наряде на голое тело: экс-участница "Танцев со звездами" завела сеть пикантным фото

Анастасия Кумейко покорила прозрачным нарядом / https://www.instagram.com/anastasia_domination/

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко похвасталась фигурой в прозрачном наряде.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она позирует в прозрачной сетке на голое тело и в нюдовых туфлях.

Подписчики не скрывали восхищения снимком, и расхвалили фигуру знаменитости.

"Нет слов, одни эмоции!", "Ох и ноги!", "Как всегда, шикарная поразительная красотка", "Огонь!", - расхваливали подписчики.

Ранее Анастасия Кумейко покорила сеть пикантным фото в прозрачном халате.