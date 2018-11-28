"Живая Барби": Глюкоза покорила фанатов внешним видом

Глюкоза похвасталась стройной фигурой / https://www.instagram.com/chistyakova_ionova/

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вызвала жаркие обсуждения под своим фото.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в черном облегающем боди и лосинах в тон.

Поклонники разделились на два лагеря: одни сравнили Ионову с Барби, другие же считают, что она перестаралась с походами к пластическому хирургу.

"Пластика преобразила", "Барби! Однозначно", "Живая Барби", "Голова большая, а тело маленькое", "Худенькая, красивая, так держать", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза удивила фанатов стойкой на голове.