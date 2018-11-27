"Муж не ревнует?": Надя Дорофеева сексуально изогнулась перед Позитивом

Артистка на снимке даже "переплюнула" знаменитое фото Ким Кардашьян.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева вызвала негативную реакцию поклонников на снимок с фотосессии с коллегой по дуэту Позитивом.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором Надя запечатлена в клетчатом наряде, наклонившись так, что на ее попе поместилась бутылка. Рядом с ней позировал Позитив.
Подписчики поинтересовались, не ревнует ли Дорофееву е муж Владимир Дантес из-за такой пикантной позы.
"А чего ты так крутишься перед Позитивом? Муж не ревнует?", "А Вова не ревнует? К такому", "Ребята, а что красивого? Что замужняя стала раком перед женатым?", "Изгиб нереальный", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева озадачила фанатов фото с Позитивом.