"Муж не ревнует?": Надя Дорофеева сексуально изогнулась перед Позитивом

Надя Дорофеева позировала для фотосессии / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева вызвала негативную реакцию поклонников на снимок с фотосессии с коллегой по дуэту Позитивом.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором Надя запечатлена в клетчатом наряде, наклонившись так, что на ее попе поместилась бутылка. Рядом с ней позировал Позитив.

Подписчики поинтересовались, не ревнует ли Дорофееву е муж Владимир Дантес из-за такой пикантной позы.

"А чего ты так крутишься перед Позитивом? Муж не ревнует?", "А Вова не ревнует? К такому", "Ребята, а что красивого? Что замужняя стала раком перед женатым?", "Изгиб нереальный", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева озадачила фанатов фото с Позитивом.