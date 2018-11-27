Жена звезды сборной Англии засветила грудь и пышные формы: опубликованы откровенные фото

Ребекка, супруга нападающего сборной Англии и клуба "Лестер" (чемпиона Англии 2015/2016) Джейми Варди, на отдыхе в Португалию "засветила" перед папарацци шикарные формы.

Она с видимым удовольствием в откровенном купальнике плавала в бассейне, то так, то сяк показывая большую грудь и пышные бедра.

К слову, Ребекка и Джейми Варди воспитывают четырех детей – 3-летнюю Софию, годовалую Финли, 11-летнюю Меган и шестилетнего Тейлора. Летом 2018-го все семейство Варди приезжало в Россию на ЧМ-2018, где его глава вместе со сборной Англии дошел до полуфинала.

Напомним, жена игрока "Барселоны" порадовала фанатов развратными фото.