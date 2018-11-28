Никита Михалков раскрыл, хотел ли когда-то секса с мужчиной

Никита Михалков утверждает, что никогда не испытывал сексуальное влечение к мужчине / Скриншот видео с youtube.com

Российский режиссер Никита Михалков сообщил, что не любит геев и никогда не испытывал сексуальное влечение к мужчине.

Легализация однополых браков — это "истребление человечества", рассказал Михалков в интервью блогеру Юрию Дудю.

Режиссер подчеркнул, что не является геем, но слухи о своей нетрадиционной ориентации считает очень выгодными.

"Я не люблю (гомосексуалов — Ред.)… Ну для меня это, прости, противоестественно. А почему я должен их любить?... Я говорю о том, что для меня легализация… однополых браков — это истребление человечества. Для меня — я могу ошибаться… Если человек живет этим, и это его устраивает… — ради Бога…", — отметил собеседник.

По словам Михалкова, он даже не сопротивляется слухам о нетрадиционной ориентации. "Слушай, это очень выгодно... Потому что я не гей… Выгода во всем. Когда тебя упрекают, в том, что у тебя там тут роман или здесь роман… "Какой с ним у нее роман, ну вы что, он гей"… Замечательно, очень удобно. Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам", — заявил режиссер.

Ранее Никита Михалков сообщил, что познакомился с нынешним президентом РФ Владимиром Путины, когда тот не был главой государства и работал в Администрации президента (в марте 1997 года стал заместителем руководителя АП).