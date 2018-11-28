Никита Михалков раскрыл, хотел ли когда-то секса с мужчиной

28 ноября 2018, 09:33

Российский режиссер утверждает, что он не гей.

Никита Михалков сказал, что никогда не испытывал сексуальное влечение к мужчине
Никита Михалков утверждает, что никогда не испытывал сексуальное влечение к мужчине / Скриншот видео с youtube.com

Российский режиссер Никита Михалков сообщил, что не любит геев и никогда не испытывал сексуальное влечение к мужчине.

Легализация однополых браков — это "истребление человечества", рассказал Михалков в интервью блогеру Юрию Дудю.

Режиссер подчеркнул, что не является геем, но слухи о своей нетрадиционной ориентации считает очень выгодными.

"Я не люблю (гомосексуалов — Ред.)… Ну для меня это, прости, противоестественно. А почему я должен их любить?... Я говорю о том, что для меня легализация… однополых браков — это истребление человечества. Для меня — я могу ошибаться… Если человек живет этим, и это его устраивает… — ради Бога…", — отметил собеседник.

По словам Михалкова, он даже не сопротивляется слухам о нетрадиционной ориентации. "Слушай, это очень выгодно... Потому что я не гей… Выгода во всем. Когда тебя упрекают, в том, что у тебя там тут роман или здесь роман… "Какой с ним у нее роман, ну вы что, он гей"… Замечательно, очень удобно. Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам", — заявил режиссер.

Ранее Никита Михалков сообщил, что познакомился с нынешним президентом РФ Владимиром Путины, когда тот не был главой государства и работал в Администрации президента (в марте 1997 года стал заместителем руководителя АП).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Никита Михалков геи гей
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:49
Остались ли лазейки у власти для переноса президентских выборов
09:33
Никита Михалков раскрыл, хотел ли когда-то секса с мужчиной Видео
09:32
Девушка дня Instagram: финалистка Miss Maxim 2018 Екатерина Ширяева Фото
09:28
National Interest назвал основное оружие РФ в возможной полномасштабной войне против Украины
09:00
Никита Михалков рассказал, как познакомился с Путиным Видео
08:58
В Москве прокомментировали страхи Порошенко перед войной с Россией
08:41
Маломуж обвинил украинские власти в подставе моряков в Керченском проливе
08:27
Личная драма Порошенко, или Как президент сам себя высек мнение
08:25
Военная помощь Украине: Порошенко раскрыл подробности разговора с Помпео о конфликте на Азове Видео
08:12
"Ангелы" Victoria's Secret на отдыхе "засветили" красивые тела в откровенных купальниках Фото
07:55
Порошенко обратился к Путину с просьбой Видео
07:35
Развал империи: волонтер рассказал, что ждет Россию после Путина Видео
07:23
Арестованный украинский моряк передал записку родным
07:14
Рождественский пост-2018: история, традиции, что можно и чего нельзя есть
06:57
Путин обязательно нападет на Украину мнение
06:33
Попахивает "предательством": Тука развеял мифы о военном положении в Украине
06:16
"Живая Барби": Глюкоза покорила фанатов внешним видом
05:56
Закон о военном положении: военный эксперт объяснил суть тайного пункта Видео
05:18
Убитый горем парень "женился" на трупе невесты Видео
04:53
Ученые выяснили новую серьезную опасность соцсетей для здоровья людей
04:25
В прозрачном наряде на голое тело: экс-участница "Танцев со звездами" завела сеть пикантным фото
03:51
Эксперт объяснил, почему военное положение в Украине не приблизит конец войны
03:02
Нормальный подработок. Звезде "Друзей" предложили сняться в порнопародии на сериал
02:21
Трамп может отменить встречу с Путиным из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе Видео
01:59
Известный российский пропагандист подтвердил наличие британского гражданства Видео
01:41
"Это можно сравнить с изнасилованием": военный психолог прокомментировал допрос украинских моряков Видео
01:17
В США умер легендарный создатель "Губки Боба" Стивен Хилленберг
00:53
В России оперный певец во время спектакля разорвал рот
00:28
"Он сдержанный, веселый": мать раненного в Керчи моряка рассказала о сыне Видео
27 ноября, вторник
23:57
Лига чемпионов. "Хоффенхайм" - "Шахтер" 2:3. "Горняки" вырвали победу в добавочное время Фото Видео
23:52
В РФ считают, что плавучий док под "Кузнецовым" утонул из-за сварного шва
23:39
"Мое тело мягкое": 150-килограммовая модель Тесс Холлидей разделась перед объективом фотографа
23:28
В России загорелся крупнейший ледокол "Виктор Черномырдин"
23:11
Порошенко разъяснил ситуацию с мобилизацией во время военного положения Видео
22:50
Константинополь распускает Западноевропейское архиепископство РПЦ
22:45
Волкер высказал сомнения относительно наземного наступления России Видео
22:24
Посольство США в Украине выпустило рекомендации в связи с военным положением Видео
22:14
В Украине обанкротился банк с российским капиталом
21:51
Путин проигнорировал запрос о разговоре по поводу захвата кораблей - Порошенко
21:49
Жалуйтесь и требуйте. В Нафтогазе рассказали, как правильно пересчитать платежки
21:30
Пост перед Рождеством: что можно есть в первый день Рождественского поста, рецепты Видео
21:19
Порошенко заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией Видео
20:58
У Порошенко открестились от билбордов "Армія. Мова. Віра"
20:52
"Вся Украина на ушах стоит": Омбудсмен Крыма встретилась с украинскими моряками Видео
20:21
Парубий попросил НАТО увеличить в Черном море количество кораблей и авиации Видео
20:03
Евродепутат предлагает из-за агрессии России на море запретить "Северный поток-2" Видео
20:01
Штурм Мариуполя: военный эксперт оценил вероятность зимней войны за коридор в Крым Видео
19:24
В Польше намерены ввести санкции против блокирующих границу евробляхеров Видео
19:22
В посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину
19:18
Поражение Порошенко: Новинский прокомментировал введение военного положения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять