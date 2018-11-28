Дочь Веры Брежневой показала трогательное архивное фото с мамой

Соня Киперман показала архивное фото с мамой / instagram.com/ververa

Соня Киперман, дочь известной певицы Веры Брежневой, поделилась архивным фото со своей мамой.

На своей странице в Instagram 17-летняя Соня показала снимок, на котором они улыбаются, позируя фотографу.

"Самая счастливая дочь в мире. С Днем матери, мамочка. Я люблю тебя", - подписала фото Соня.

Подписчики расхвалили снимок, оставив десятки комплиментов.

"Какая фотка классная", "Такие хорошенькие, обе!", "Так мило", "Очаровашки", - писали юзеры.

Ранее Вера Брежнева получила престижную награду в Кремле.