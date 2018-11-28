Дочь Веры Брежневой показала трогательное архивное фото с мамой

На снимке певица и Соня задорно улыбаются.
Соня Киперман, дочь известной певицы Веры Брежневой, поделилась архивным фото со своей мамой.
На своей странице в Instagram 17-летняя Соня показала снимок, на котором они улыбаются, позируя фотографу.
"Самая счастливая дочь в мире. С Днем матери, мамочка. Я люблю тебя", - подписала фото Соня.
Подписчики расхвалили снимок, оставив десятки комплиментов.
"Какая фотка классная", "Такие хорошенькие, обе!", "Так мило", "Очаровашки", - писали юзеры.
Ранее Вера Брежнева получила престижную награду в Кремле.