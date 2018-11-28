В сеть попали пикантные фото обнаженной Майли Сайрус

Певица позировала топлес и прикрывала интимные места сердечками.
В сеть попала новая серия горячих фото известной американской певицы и актрисы Майли Сайрус.
Фото Сайрус, которая недавно отпраздновала свое 26-летие, опубликованы в Telegram-канале Super.
"Голую Майли Сайрус со съемок для журнала Plastik слили в Сеть!", - сказано в сообщении.
На снимках певица запечатлена топлес, и прикрывая интимные места сердечками, и позируя со странными конструкциями.
Ранее Майли Сайрус снялась в пасхальной фотосессии: заячьи ушки, откровенные платья и грудь напоказ.