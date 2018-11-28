В сеть попали пикантные фото обнаженной Майли Сайрус

В сеть слили голые фото Майли Сайрус / Instagram

В сеть попала новая серия горячих фото известной американской певицы и актрисы Майли Сайрус.

Фото Сайрус, которая недавно отпраздновала свое 26-летие, опубликованы в Telegram-канале Super.

"Голую Майли Сайрус со съемок для журнала Plastik слили в Сеть!", - сказано в сообщении.

На снимках певица запечатлена топлес, и прикрывая интимные места сердечками, и позируя со странными конструкциями.

Ранее Майли Сайрус снялась в пасхальной фотосессии: заячьи ушки, откровенные платья и грудь напоказ.