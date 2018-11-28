Надя Дорофеева показала забавное видео, на котором держит попой бутылку

Дорофеева показала забавное видео / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась видео с рекламной фотосьемки.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором певица в клетчатом наряде держит на пояснице бутылку Coca-Cola. Позитива (Алексея Завгороднего) попросили отойти, и через мгновение бутылка слетела на пол.

"Видео дня", - подписала ролик Дорофеева.

Подписчики с юмором отреагировали на видео, отметив, что без Леши даже бутылка не стоит.

"Без Леши не стоит", "Без Леши даже бутылка не стоит", "Леша ушел и все пропало. Вот что означает работа в паре, одним словом тандем", "Попа как у Ким?", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева сексуально изогнулась перед Позитивом.