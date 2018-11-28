Известная модель бесстыдно выставила пышную попу в откровенном купальнике

Известнейшая модель София Ямори отснялась в рекламе для новой коллекции купальников бренде MINIMALE ANIMALE (2018).

Девушка принимала различные откровенные позы в едва заметных бикини−ниточках, с видимой силой впивающегося в ее пышные формы.

К слову, широкой аудитории Ямори стала известна после съемок в клипе на трек популярного британского певца Зейна Малика "Let Me". Певец заметил ее откровенные фото, опубликованные в социальной сети Instagram. Сейчас Ямори входит в число самых высокооплачиваемых бикини-моделей, получая по нескольку миллионов долларов за свою работу.

Напомним, ранее в Сети был опубликован рейтинг самых дорогих бикини-модель в мире.