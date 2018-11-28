Сексуальная модель из ЮАР побаловала фанатов фото своей голой медитации

Южноафриканская модель Женевьева Мортон (самая сексуальная девушка 2012 года по версии глянцевого журнала FHM) поделилась с фанатами через соцсети фото со своей медитацией.

Поскольку девушка, оказывается, имеет привычку медитировать обнаженной, то снимок вызвал бурю восторга. "Расширяю сознание, праздную мир и меняю физическое состояние в этом направлении", − написала Мортон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жена звезды сборной Англии засветила грудь и пышные формы.