Смело и откровенно: жена Ступки показала фото топлес

Полина Логунова поразила фанатов смелой фотосессией / https://www.instagram.com/polinalogunova/?hl=ru

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, healthy & beauty-блогер Полина Логунова

На снимках, которые знаменитость опубликовала в своем Instagram, она позирует топлес в высоких кружевных трусах, и с меховой накидкой на грудь.

"Фото @oksi_official (прости, милая, за личный фотошоп, загадку оставила для мужа, ты творец! Помни это всегда!)", - написала Полина.

Подписчики не скрывали восторга, и оставили десятки восхищенных комментариев.

"Красивая фигура", "Малышка, ты идеальная!", "Вы просто идеальная", "Красота какая, глаза не оторвать. Безумно красивая и нежная", - расхваливали подписчики.

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