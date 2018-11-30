Смело и откровенно: жена Ступки показала фото топлес

Знаменитость продемонстрировала точеную фигуру.
Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, healthy & beauty-блогер Полина Логунова
На снимках, которые знаменитость опубликовала в своем Instagram, она позирует топлес в высоких кружевных трусах, и с меховой накидкой на грудь.
"Фото @oksi_official (прости, милая, за личный фотошоп, загадку оставила для мужа, ты творец! Помни это всегда!)", - написала Полина.
Подписчики не скрывали восторга, и оставили десятки восхищенных комментариев.
"Красивая фигура", "Малышка, ты идеальная!", "Вы просто идеальная", "Красота какая, глаза не оторвать. Безумно красивая и нежная", - расхваливали подписчики.
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