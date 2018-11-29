"Настюха, кормилицу не застуди!": Волочкова искупалась голая в холодной воде

Волочкова вновь разозлила подписчиков / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за нового "голого" видео.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором стоит на улице обнаженная в холодной воде в купели, прикрывая интимные места вениками.

"Любимая купель. Холодно безумно. А вы окунаетесь в такую ледяную воду? Это сила! Вот померились бы льдом", - подписала ролик балерина.

Подписчики высмеяли купание Волочковой на морозе, и призвали быть скромнее.

"Писька не мерзнет, от свежести?", "Настюха, кормилицу не застуди!", "Позорище!", "Тебя даже Аринка стыдится! Ты что творишь-то?!", "Ну хотя бы купальник надела", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о новом возлюбленном.