"Настюха, кормилицу не застуди!": Волочкова искупалась голая в холодной воде

Балерина прикрыла грудь веником.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за нового "голого" видео.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором стоит на улице обнаженная в холодной воде в купели, прикрывая интимные места вениками.
"Любимая купель. Холодно безумно. А вы окунаетесь в такую ледяную воду? Это сила! Вот померились бы льдом", - подписала ролик балерина.
Подписчики высмеяли купание Волочковой на морозе, и призвали быть скромнее.
"Писька не мерзнет, от свежести?", "Настюха, кормилицу не застуди!", "Позорище!", "Тебя даже Аринка стыдится! Ты что творишь-то?!", "Ну хотя бы купальник надела", - писали юзеры.
Любимая купель. Холодно безумно.? А вы окунаетесь в такую ледяную воду?? Это сила! Вот померились бы льдом.? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #зима
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