Порнозвезда вывалила перед фанатами свои прелести после похудения: опубликованы фото

Легендарная порноактриса Дженна Джеймсон поделилась с фанатами серией фотографий Jennacantlose после того, как ей удалось кардинально похудеть после родов.

Кроме того, звезда фильмов для взрослых поделилась в Instagram историей своего похудания.

"Честно, я не ходила в спортзал. Я ощущаю себя не очень в зале. Поэтому я сказала себе, я буду путешествовать, ходить как можно больше и бегать по лестнице. Это работает. Этот прогресс доказывает, что ты не нужно тратить часы в спортзале. Выходи из дома, совершай ошибку, шевели телом и живи своей жизнью", − написала она.

По словам порноактрисы, сильно похудеть ей помогло то, что она готовила собственноручно и отказалась от кофе со сливками.

"Страх был моим самым большим компонентом, в том, что я могу не сбросить вес и остаться в том весе, в котором была, в своем новом весе. Но, если вы не попробуете, никогда не узнаете вкуса победы", − закончила свой рассказ Джеймсон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что порноактриса из Польши побаловалась в бассейне и "засветила" грудь с ягодицами.