"Настя, писю жалко": голая Волочкова села на шпагат в снегу

Волочкова села в шпагат на снегу / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поразила фанатов своей выходкой –знаменитость оголилась, и села в шпагат на снегу.

На своей странице в Instagram балерина поделилась двумя фото, на которых позирует на снегу в шпагате в банной шапочке, прикрывая интимные места вениками.

"В жару и стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается", - подписала снимок балерина.

Подписчики стали активно обсуждать эпатажный снимок Волочковой, беспокоясь, чтобы она не простудила свое интимное место.

"Настя, писю жалко", "Транду отморозишь", "Дааа, много ума не надо голой жопой в снег", "Береги свой пирожок, пожалуйста", "Отморозила себе все!", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова искупалась голая в холодной воде.