"Настя, писю жалко": голая Волочкова села на шпагат в снегу

Балерина снова эпатировала публику.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова поразила фанатов своей выходкой –знаменитость оголилась, и села в шпагат на снегу.
На своей странице в Instagram балерина поделилась двумя фото, на которых позирует на снегу в шпагате в банной шапочке, прикрывая интимные места вениками.
"В жару и стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается", - подписала снимок балерина.
Подписчики стали активно обсуждать эпатажный снимок Волочковой, беспокоясь, чтобы она не простудила свое интимное место.
"Настя, писю жалко", "Транду отморозишь", "Дааа, много ума не надо голой жопой в снег", "Береги свой пирожок, пожалуйста", "Отморозила себе все!", - писали юзеры.
В жару и стужу жгучую? Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается ?? #глазамилюбимого #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Ранее Анастасия Волочкова искупалась голая в холодной воде.