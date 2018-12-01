"Без белья?": Глюкоза похвасталась фигурой в латексном платье

Глюкоза уже выбрала наряд для новогодней ночи / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вызвала жаркие обсуждения под последним фото.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что уже выбрала себе наряд для новогодней ночи. Наталья позировала в плотно облегающем ее стройную фигуру латексном платье.

"Мой новогодний костюм готов", - подписала снимок знаменитость.

Подписчики разделились на два лагеря: одни расхваливали идеальные формы певицы, другие же раскритиковали ее за выбор платья.

"Новый год без белья?", "У вас идеальная фигура!", "Крутое платье на роскошной фигуре", "В порно сниматься в таком", "Как капустный лист", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза удивила фанатов стойкой на голове.