"Сдохни от своей немощности": Алан Бадоев гневно высказался о попытке сорвать концерт Макса Барских

Алан Бадоев разразился гневной речью из-за попытки срыва концерта Барских / https://www.instagram.com/alanbadoev/?hl=ru

Известный режиссер Алан Бадоев и продюсер Макса Барских резко высказался о попытке сорвать концерт певца в Киеве, который прошел 29 октября в МВЦ.

Когда Барских вышел на сцену, на первой же песне "Сделай громче" начались проблемы со звуком. На второй песне "Хочу танцевать" звук и вовсе пропал. Выступление пришлось приостановить.

Как оказалось, неизвестный обрезал акустический провод, Бадоев не сдержался, и эмоционально отреагировал на неприятность.

"В этом зале кто-то обрезал провод. Я хочу, чтобы крыса, которая обрезала провод, просто знала, что она — крыса! И концерт не остановится от того, что кто-то, бл*дь, обрезал провод! Он все равно продолжится и будет очень прекрасным. Человек, который сделал это, просто сдохни от своей немощности, потому что у нас хватит кабелей, чтобы продолжить этот концерт. А человек, у которого нашлось так мало в штанах, чтобы обрезать провод, вы просто — маленький человек", - высказался режиссер.

Спустя 40 минут после инцидента, Барских во второй раз вышел на сцену, и отыграл концерт.

Ранее Алан Бадоев и Tayanna снялись в пикантной фотосессии для украинского глянца.