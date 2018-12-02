"Сосочки торчат": Даша Астафьева покрасовалась в наряде без белья

Даша Астафьева показала необычные фото / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева вызвала ажиотаж в комментариях под фото с Парижа.

В Instagram знаменитость опубликовала черно-белые снимки, на которых позирует в кожаных шортах с высокой талией, колготах в сетку и гольфе, через который было видно соски знаменитости, на что и обратили особое внимание ее подписчики.

"Как всегда, ракета", "Как же красиво, эстетическое удовольствие", "Сосочки торчат", "Дашкины сосочки, супер!", - расхваливали поклонники.

Ранее Даша Астафьева покорила фото топлес.