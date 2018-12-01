"До конца жизни": Светлана Лобода после операции придерживается строгой диеты

1 декабря 2018, 13:15

Чтобы певице вновь не потребовалось серьезное хирургическое вмешательство, ей придется ограничить себя в питании.

Лобода
Лободе придется придерживаться диеты всю жизнь / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном,  рассказала, что из-за болезни и проведенной операции ей придется соблюдать жесткую диету.

Сейчас артистка тщательно контролирует свой рацион, пьет много воды, и исключила жареное. Соленое и перченое, передает Рамблер.

"До болезни я очень мало пила воды - сейчас выпиваю как минимум два с половиной — три литра ежедневно. Это самое главное - ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни. Если мы, конечно, хотим, чтобы этот инцидент не повторился. Потому что камни, когда появляются единожды, имеют свойство вновь появляться. Человек должен садиться на строгую диету и ее придерживаться. Очень надеюсь, что смогу сделать все возможное, чтобы эта проблема меня больше не беспокоила. Мой доктор меня контролирует практически ежедневно.

С диетой певицы даже смирилась ее мама – она больше не подкармливает арстистку котлетами, а готовит здоровую пищу.

"Мама теперь мне готовит правильную и здоровую пищу, которую мы все едим. А если я уезжаю на концерты или на съемки, дает мне лоточки с собой. Конечно, она очень переживает за меня. Так же, как и старшая дочь. Она, можно сказать, лежала вместе со мной в больнице. Приходила в палату вместе с моей мамой и очень меня поддерживала", - призналась певица.

Ранее Светлана Лобода призналась, почему не раскрывает имя отца младшей дочери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Светлана Лобода
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:38
"Дебильная" идея России по Украине провалилась — волонтер
14:32
В Париже произошли новые столкновения на акции "Желтых жилетов", десятки раненых и задержанных Фото Видео
14:28
Украинские звезды вновь получили награды в России Видео
14:13
Последствия военного положения: сколько россиян уже не смогли попасть в Украину Видео
14:12
Задержки авиарейсов и обледенелые трассы: Украину накрыли мощные снегопады Фото Видео
14:06
В Одессе военный после перепалки с прохожими устроил стрельбу
13:33
"Не заводился": экспресс "Киев — Борисполь" уже сломался Видео
13:15
"До конца жизни": Светлана Лобода после операции придерживается строгой диеты Видео
13:11
Порошенко прокомментировал смерть Буша-старшего
13:08
Когда в Украине ожидаются самые сильные морозы: названы даты Видео
12:38
Синоптик предупредила об оттепели в Киеве Видео
12:34
Запрет на вьезд россиянам: концерты каких звезд оказались под угрозой срыва Видео
12:34
Мужчина попытался перевезти в Украину десятки ампул с ядом опасной змеи
12:13
Эксперт объяснила, как военное положение бьет по психике человека Видео
11:52
Никого не "поджарят": мир прощает любое зло в обмен на деньги мнение
11:48
В Генпрокуратуре раскрыли подробности розыска Виктора Януковича Видео
11:46
В Европарламенте предложили прекратить соглашение о партнерстве с РФ
11:32
Украинский танцор Сергей Полунин попал в базу "Миротворца" Видео
11:23
Журналист объяснил, почему Путин не рискнет напасть на Украину Видео
10:58
У Путина пожаловались на последствия отсрочки встречи президента с Трампом Фото Видео
10:47
Девушка дня Instagram: длинноногая красотка Изабель Матерс Фото
10:29
В Раде предложили запретить россиянкам въезд в Украину
10:11
Курс доллара просел: названа стоимость "бакса" в Украине на понедельник Видео
09:51
Агрессия в Керченском проливе: Волкер пригрозил России новыми санкциями США Видео
09:40
"Малоросс - это ты, падлюка!" Замминистра напал на нардепа и устроил погром в студии Видео
09:40
Украина запретила въезд россиянам: что это даст мнение
09:25
У Путина отреагировали на запрет въезда в Украину россиянам просьбой Видео
09:08
Трамп прокомментировал смерть Буша-старшего
08:34
В РФ ответили на слова Порошенко о "плохих новостях" для Путина
08:18
Трамп еще похвалит Путина за нападение в Азовском море мнение
08:04
Трамп заявил о "хороших отношениях" с Путиным и пообещал встретиться с ним в "соответствующее время"
07:47
Как приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиков Видео
07:30
Умер Джордж Буш-старший
07:23
Климкин пригрозил закрыть украинские порты для российских судов
07:13
На G20 Трамп не справился с гаджетом для синхроперевода и просто выбросил его
06:57
На него больно больно смотреть: в чем проблема Петра Порошенко мнение
06:32
Счастливчики Водолеи и неудачники Раки: гороскоп для всех знаков на декабрь-2018
06:14
"Без белья?": Глюкоза похвасталась фигурой в латексном платье
05:56
Три критичных дня: астролог предупредил об опасностях 1-3 декабря
05:18
"Чтоб люди баловались": Топ-5 эротических киношедевров
04:52
"Путин становится токсичным": экс-депутат Госдумы рассказал, как РФ накажут за агрессию на Азове Видео
04:15
Хуже Чикатило: в США душегуб сознался в 90 убийствах
03:39
Рианна похвасталась фигурой в кружевном боди Фото
03:02
Медики рассказали женщинам, как сохранить сексуальное здоровье
02:29
Спасатели предупреждают о стихийном бедствии на Азовском море
01:56
"Украинский Эминем": заведующая детсадом из Барышевки представила новый рэп-хит Видео
01:34
Муж Фриске решил жить вместе с новой возлюбленной
01:10
Россия перебросила боевую авиацию на крымский аэродром Бельбек Видео
00:44
"Трасы раскололись": жителей Аляски эвакуируют из-за мощного землетрясения
00:18
В Москве у украинских моряков забрали военную форму – СМИ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять