"Совесть отсутствует": Анастасия Волочкова села на шпагат в кружевном белье

Анастасия Волочкова показала новый шпагат / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала жаркую реакцию фанатов – она вновь села на шпагат, в этот раз в кружевном боди.

На своей странице в Instagram балерина показала снимок, на котором позирует в шпагате дома, одну ногу закинув на диван, другую оставив на полу.

"Настолько насыщенный день, что даже пришлось закрыть комментарии. Многих они задели. Желаю всем, кто давно скучал по фирменному шпагату, хороших снов", - подписала фото Волочкова.

Однако, до того, как балерина отключила возможность комментировать ее фото, подписчики успели высказать свое недовольство вульгарным фото Волочковой.

"Раскоряка тошная!", "Осталось дождаться шпагата без нижнего белья. Грудь конечно не айс. Как два блина. Да и в пещере между ног громкое эхо раздается", "Мозг пропит, чести нет, совесть отсутствует", "Остановитесь! Сексуальность женщины в ее закрытости, в глазах, движениях. Вы просто продаете себя", - возмущались юзеры.

Ранее голая Анастасия Волочкова села на шпагат в снегу.