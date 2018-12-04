"Ходим голые дома": Оля Полякова рассказала о своих обнаженных фото

4 декабря 2018, 06:13

Певица призналась, что фото в стиле "ню" на Мальдивах сделала ее старшая дочь.

Полякова
Полякова призналась, что дома ходит обнаженной / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах, прокомментировала свои обнаженные фото.

В интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" певица призналась, что во время отдыха на Мальдивах не видела ни одного постороннего человека, и решила загорать голышом.

"На Мальдивах жарко и там никого нет. У нас была вилла, за восемь дней отдыха я не увидела на пляже ни одного человека. Я была там одна. Зачем мне тот купальник, зачем мне те полоски? Я так красиво загорела. У меня нигде нет ни одной полоски", - похвасталась певица.

Она добавила, что фото в стиле "ню" сделала е старшая дочь Маша. По словам певицы, они даже дома ходят обнаженные.

"Эту фотографию сделала моя старшая дочь. Чтобы были ноги длиннее у мамы, она аж лежала и делала фото для мамы, и было очень хорошо так. Мы ходим немножко голые дома и не сторонимся, потому что красота женского тела она не отвратительна и не стидна", - призналась Полякова.

Ведущая также спросила Полякову - готова ли она к тому, что Маша повзрослеет, и будет тоже просить снять ее обнаженной на пляже.

"После восемнадцати пусть делает, что хочет. Так что у меня есть еще пять спокойных лет", - ответила певица.

Ранее Оля Полякова снялась в фотосессии в стиле БДСМ.

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Оля Полякова
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