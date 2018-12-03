Звезда "Мстителей" голым проехал по улице ради нового фильма: опубликованы фото 18+



Известный американский актер румынского происхождения, прославившейся ролью Баки Барнса / Зимнего Солдата о франшизе "Мстители" киностудии Marvel, Себастиан Стэн, был замечен в голом виде на съемках в столице Греции − Афинах.

Актер с партнершей, тоже обнаженной, ехал по ночному городу на мотоцикле.

По информации таблоидов, Стэн, скорее всего, обнажился для съемок в новом фильме режиссера Дрейка Доремуса. Компаниию ему составляют звезда франшизы "Дивергент" Шэйлин Вудли и звезда трилогии" 50 оттенков серого" Джейми Дорнан.

Напомним, ранее сообщалось о том ,что Стэн находился в отношениях с актрисой Дианой Агрон.