Модель-звезда Playboy нагло вывалила голые прелести, обтянутые сеткой: опубликованы "жаркие" фото

3 декабря 2018, 15:40

Девушка в очередной раз показала фанатов, что она очень рада тому, чем богата - потдянутому заду и пышной груди.

  • Карла Хоу Instagram К. Хоу
  • Карла Хоу Instagram К. Хоу
  • Карла Хоу Instagram К. Хоу
  • Карла Хоу Instagram К. Хоу
  • Карла Хоу Instagram К. Хоу

Известная американская модель Карла Хоу, известная раскованным нравом и съемками для легендарного мужского глянцевого журнала Playboy, устроила очередную откровенную фотосессию – что называется, "под елкой".

Девушка принимала различные позы перед фотоаппаратом, одетая лишь в белоснежные стринги и белую сетке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модель-предполагаемая любовница Бена Аффлека показала эротическое фото.

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модель фотосессия Playboy эротика обнаженная стринги
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