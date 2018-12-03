Модель-звезда Playboy нагло вывалила голые прелести, обтянутые сеткой: опубликованы "жаркие" фото

Известная американская модель Карла Хоу, известная раскованным нравом и съемками для легендарного мужского глянцевого журнала Playboy, устроила очередную откровенную фотосессию – что называется, "под елкой".

Девушка принимала различные позы перед фотоаппаратом, одетая лишь в белоснежные стринги и белую сетке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модель-предполагаемая любовница Бена Аффлека показала эротическое фото.