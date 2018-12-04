Леся Никитюк оголилась для мужского эротического глянца: жаркие фото

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк и ее партнер по шоу "Танцы со звездами" Максим Ежов снялись в пикантной фотосессии для мужского эротического глянца.

Никитюк и Ежов стали героями нового декабрьского номера XXL Ukraine, и позировали в откровенных образах.

На фото ведущая примерила несколько образов: пиджак на голое тело, прозрачный боди в сетку. На одном из фото пару фотограф якобы застукал в душе: Ежов сидит на полу с расстегнутой рубашкой, а Никитюк стоит перед ним на коленях.

Ранее Леся Никитюк высказалась о суперфинале "Танцев со звездами".